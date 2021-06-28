Канцлер Германии Ангела Меркель из-за штамма коронавируса "Дельта" предлагает запретить британцам въезд в Евросоюз, вне зависимости от того, были ли они вакцинированы.

Об этом пишет The Times.

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет обозначить Великобританию как "страну, вызывающую озабоченность", потому что там очень распространен штамм коронавируса "Дельта".

Планы будут обсуждаться с высокопоставленными европейскими и национальными официальными лицами в Комитете по интегрированному политическому кризису ЕС. Также сообщается, что президент Франции Макрон поддержал обязательный карантин для непривитых путешественников.

Напомним, Германия и Франция ранее уже ужесточили правила въезда для граждан РФ из-за коронавируса "Дельта". Въезжающие россияне будут находиться на 14-дневном карантине. В том числе вакцинированные и переболевшие.

Также мы писали о том, как в Украине готовятся к приходу вируса "Дельта" и что происходит в странах, где он бушует.

Кроме того, сообщалось, что в Израиле из-за штамма "Дельта" граждан вновь обяжут носить маски в помещении.