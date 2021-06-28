Появилось фото мемориальной доски харьковскому мэру Геннадию Кернесу, который умер в декабре прошлого года.

Фото мемориальной доски предоставили источники "Страны"

Решение об установлении памятного знака было принято ещё в прошлом году на заседании городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Мемориальная доска Кернесу находится на фасаде здания Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7).

"В этом здании с 2006 до 2020 года работал известный харьковчанин, почетный гражданин города Харькова, Харьковский городской глава Кернес Геннадий Адольфович", - указывается на плите

Ее установили на внебюджетные средства.

Напомним, Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" после осложнений от Covid-19 в возрасте 61 года.

Мэр Харькова заразился коронавирусом, а вирус усугубил последствия ранения семилетней давности, когда киллер ранил Кернеса во время пробежки.

Ранее мы подробно рассказывали, как прошло прощание с Геннадием Кернесом в Харькове.

В день рождения Кернеса - 27 июня "Страна" поговорила с одним из четырёх его детей — Даниилом. Также "Страна" поговорила с теми, кто знал Кернеса при жизни, чтобы понять, каким человеком он был.