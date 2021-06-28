Появилось фото мемориальной доски Геннадию Кернесу в Харькове
Появилось фото мемориальной доски харьковскому мэру Геннадию Кернесу, который умер в декабре прошлого года.
Фото мемориальной доски предоставили источники "Страны"
Решение об установлении памятного знака было принято ещё в прошлом году на заседании городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.
Мемориальная доска Кернесу находится на фасаде здания Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7).
"В этом здании с 2006 до 2020 года работал известный харьковчанин, почетный гражданин города Харькова, Харьковский городской глава Кернес Геннадий Адольфович", - указывается на плите
Ее установили на внебюджетные средства.
Напомним, Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" после осложнений от Covid-19 в возрасте 61 года.
Мэр Харькова заразился коронавирусом, а вирус усугубил последствия ранения семилетней давности, когда киллер ранил Кернеса во время пробежки.
Ранее мы подробно рассказывали, как прошло прощание с Геннадием Кернесом в Харькове.
В день рождения Кернеса - 27 июня "Страна" поговорила с одним из четырёх его детей — Даниилом. Также "Страна" поговорила с теми, кто знал Кернеса при жизни, чтобы понять, каким человеком он был.