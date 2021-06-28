На Олимпийские игры в Токио, которые будут проходить с 23 июля по 8 августа, может приехать не президент США Джо Байден, а его супруга Джилл Байден.

Об этом со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun сообщает Reuters.

Сейчас Токио и Вашингтон занимаются подготовкой визита Джилл Бйден. Предполагается, что, возможно, она посетит церемонию открытия Олимпийский игр, а также встретится с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга.

Сообщается, что Франция, которая примет следующие летние Олимпийские игры в 2024 году в Париже, объявила в прошлом месяце, что президент Эммануэль Макрон планирует присутствовать на церемонии открытия.

При этом широкая общественность и медицинские эксперты Японии постоянно опасаются, что крупнейшее в мире спортивное мероприятие может спровоцировать новую волну коронавируса.

Напомним, МОК разрешил присутствовать на Олимпиаде в Токио не более 10 тысячам зрителей, им всем запретили кричать.

Также мы писали о том, что на Олимпиаде в Токио выявили первое инфицирование "Дельтой", спортсмен был привит AstraZeneca и с отрицательным тестом.