График ушел в резкое пике. В Украине минимум новых случаев Covid-19 с начала года
За сутки 27 июня 2021 в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - за сутки 26 июня в Украине зарегистрировали 450 новых случаев заражения коронавирусом, а до этого - 756 новых случаев.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава
Среди заболевших 19 детей и трое медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 384 человек;
- летальных случаев - 9;
- выздоровели - 723 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 12098 человек,
- методом ИФА - 2442 человека,
- экспресс-тестами - 4937 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2234281 человек;
- выздоровели - 2163792 лица;
- летальных случаев - 52 295;
- проведенных ПЦР-тестов - 10806892.
Топ-5 городов и областей по новым случаям:
- Киев (116),
- Днепропетровская область (24),
- Киевская область (22),
- Николаевская область (20),
- Одесская область (11).
Напомним, в прошлый раз наименьше число новых случаев коронавируса было зарегистрировано 22 июня. Тогда заболели 296 человек.
Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.