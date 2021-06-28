За сутки 27 июня 2021 в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - за сутки 26 июня в Украине зарегистрировали 450 новых случаев заражения коронавирусом, а до этого - 756 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава

Среди заболевших 19 детей и трое медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 384 человек;

летальных случаев - 9;

выздоровели - 723 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 12098 человек,

методом ИФА - 2442 человека,

экспресс-тестами - 4937 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2234281 человек;

выздоровели - 2163792 лица;

летальных случаев - 52 295;

проведенных ПЦР-тестов - 10806892.

Топ-5 городов и областей по новым случаям:

Киев (116), Днепропетровская область (24), Киевская область (22), Николаевская область (20), Одесская область (11).

Напомним, в прошлый раз наименьше число новых случаев коронавируса было зарегистрировано 22 июня. Тогда заболели 296 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.