Фото: Pixabay

За сутки 27 июня 2021 в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - за сутки 26 июня в Украине зарегистрировали 450 новых случаев заражения коронавирусом, а до этого - 756 новых случаев. 

Об этом свидетельствуют данные Минздрава

Среди заболевших 19 детей и трое медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 384 человек;
  • летальных случаев - 9;
  •  выздоровели - 723 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 12098 человек,
  • методом ИФА - 2442 человека,
  • экспресс-тестами - 4937 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2234281 человек;
  • выздоровели - 2163792 лица;
  • летальных случаев - 52 295;
  • проведенных ПЦР-тестов - 10806892.

Топ-5 городов и областей по новым случаям:

  1. Киев (116),
  2. Днепропетровская область (24),
  3. Киевская область (22),
  4. Николаевская область (20),
  5. Одесская область (11).

Напомним, в прошлый раз наименьше число новых случаев коронавируса было зарегистрировано 22 июня. Тогда заболели 296 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

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