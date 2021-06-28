После того как секретные документы об операции британского судна Defender возле Крыма были найдены в Британии рядом с автобусной остановкой, Министерство обороны страны заявило о намерениях провести проверку.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование. Сотрудник тогда сообщил о потере. Дальнейшие комментарии неуместны", - сказано в сообщении.

В Минобороны Великобритании также рассказали, что о случившемся ведомство было проинформировано на прошлой неделе.

Напомним, британский эсминец HMS Defender в июне зашел в порт Одессы. 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского судна в Черном море в районе мыса Фиолент. После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

Также мы писали о том, что решение о проходе эсминца Defender вблизи Крыма принял премьер Британии Джонсон.

Кроме того, "Страна" разбиралась, будут ли новые походы британцев на Крым после стрельбы у Севастополя.

Также мы писали, что за автобусной остановкой в Кенте (Великобритания) были найдены секретные документы Министерства обороны Великобритании, которые содержат подробности об операции эсминца HMS Defender и британских военных в водах аннексированного Россией Крыма. После этого МИД РФ высмеял потерю секретных документов о британском эсминце Defender.