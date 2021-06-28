В День Конституции политолог Виктор Ружинский выделил самые громкие нарушения Основного закона, который допустил за два года своего правления президент Украины Владимир Зеленский. Получилось 25 статей Основного закона, но данный список не является исчерпывающим.

Соответствующую подборку статей Виктор Ружинский написал в своей колонке на сайте "112 Украина".

Статья 90 – Зеленский без оснований распустил Раду

21 мая 2019 года в день своей инаугурации Зеленский решил, что в Раде нет коалиции, и распустил парламент. Чем нарушил вышеуказанную статью Основного закона.

По мнению юристов, на конец мая прошлого года не было оснований говорить о развале коалиции.

Конституционный суд, однако, не посчитал действия президента нарушающими Основной закон. В то же время, как пишет политолог, Зеленский на волне популизма и больших ожиданий общества незаконно смог провести в Раду так называемое "монобольшинство" - огромную фракцию, состоящую из артистов, домохозяек, жен бизнесменов и даже фигурантов уголовных дел.

Статья 49 – Зеленский допустил нарушение прав граждан на охрану здоровья



Президент подписал закон, отменяющий ответственность за некачественную вакцинацию (№ 5247), который вопреки Конституции Украины отменяет любую ответственность за некачественную вакцину и применение ее медиками.

Кроме того, он как гарант Основного закона не пресек нарушение прав граждан, совершаемое в связи с внедрением антиконституционной медицинской реформы.

"Задуманная властью реформа здравоохранения закономерно отвергается большинством профессионалов… Медицинская реформа уничтожила конституционное право человека на бесплатное медицинское обслуживание… И вопрос о том, кто будет нести ответственность за развал отечественной системы здравоохранения и смерти украинцев, по-прежнему останется открытым", - считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Новых законов, которые нивелировали бы действие медреформы, Зеленский не вносил.

Статья 10 – Зеленский допустил нарушение прав нацменьшинств

Часть 3 статьи 10 Конституции гласит: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков нацменьшинств Украины". С внедрением закона "О языке" это право грубо нарушается, однако Зеленский как гарант Конституции так и не разработал законопроект о защите языковых прав меньшинств, обещанный им еще в феврале 2021 года.

На это указывают не только украинские правозащитники, но и Венецианская комиссия и Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине вновь призывает Верховную Раду Украины разработать закон о защите меньшинств и, в частности их языковых прав, без неоправданных задержек и в тесных консультациях с гендерно сбалансированным представительством национальных меньшинств", — говорится в документе.

Статья 13 – Зеленский незаконно разрешил продавать землю

Статья 13 Конституции гласит: "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа".

Команда президента пришла к власти под лозунгами открытия рынка земли, однако уверяла: землю можно будет продавать иностранцам только в случае, если это одобрят граждане на всеукраинском референдуме. Закон о так называемом обороте земель приняли без референдума с грубым нарушением Конституции. Тем не менее, Зеленский его подписал.

Статья 106 – Зеленский незаконно установил контроль за НАБУ и ГБР

Своим указом Зеленский уволил директора бюро Романа Трубу – его место заняла нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова. Статья 106 Конституции Украины четко прописывает полномочия Зеленского, в которых ни слова – об увольнении и назначении директора Госбюро расследований.

Верховный суд (опять суд) легализовал увольнение Трубы, не признав его противоправным.

Также Кабмин по указке Зеленского разработал законопроект, с помощью которого в обход процедуры можно будет уволить неугодного президенту главу НАБУ Артема Сытника.

В начале 2021 года депутаты президентской политсилы попытались расширить полномочия президента в части возможности таких назначений и увольнений, внеся в Раду инициативу № 1014. Согласно данному законопроекту, Зеленский также наделялся правом создавать некие регуляторные органы.

Статьей 106 Конституции также не предусмотрено, чтобы президент раздавал прямые поручения членам СБУ (звонки по поводу "этих чертов"). Такие действия президента могут привести к концентрации в его руках власти и к нивелированию гарантий, прав и свобод человека и гражданина.

Статьи 6, 49 и др. – Зеленский незаконно уволил главу КСУ

Еще один эпизод превышения полномочий Зеленским – подписание указа об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого после решения судей об отмене декларирования. В КСУ подчеркнули, что президент нарушил целых 8 статей Конституции: в частности статью 6 о разделении государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, а также статью 149, гарантирующую судьям КСУ независимость и неприкосновенность.

Но на этом Зеленский не остановился и внес в Верховную Раду законопроект, нарушающий все те же нормы. Он предложил прекратить полномочия всех судей Конституционного суда и отменить изменения в закон "О предотвращении коррупции".

Статьи 34, 62 и др. – Зеленский незаконно закрыл три телеканала

Превысил свои полномочия президент и в начале февраля 2021 года, когда ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против народного депутата Украины, члена политсовета совета партии ОПЗЖ Тараса Козака, а также заблокировал работу трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Правозащитники называют это решение политически мотивированными преследованием и наступлением на демократию.

В статье 62 Основного закона подчеркивается, что виноватость лица в совершении преступления возникает лишь при наличии вины, которая должным образом доказана в судебном порядке. Обвинение не может основываться на предположениях.

Согласно статье 34 КУ, каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать и распространять информацию. Ограничение этих прав возможно законом лишь в интересах нацбезопасности и территориальной целостности, защиты репутации и прав других людей. Юридически не доказано, что "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли информацию, как-либо угрожающую территориальной целостности. А значит, прав у Зеленского на запрет их деятельности не было.

Статья 107 – Зеленский превратил СНБО в карательный орган

Согласно статье 107 Конституции Украины, СНБО – это координационный орган по вопросам нацбезопасности и обороны при президенте. Он только контролирует действия органов исполнительной власти, но не подменяет их и не наделен функцией досудебного следствия. Зеленский сделал его квазисудебным органом, который дает правовую оценку доказательствам или фактам. Этим он фактически расширил не только полномочия Совета нацбезопасности, но и собственные.

Как заявлял сам президент, формат СНБО позволяет принимать важные для государства решения не единолично. Таким образом у президента оказывается больше полномочий, а при этом ответственность за принятые им решения несет не только он сам.

Ссылаясь на норму Конституции о том, что компетенция и функции СНБО определяются законом, Совет теоретически можно наделить любыми правами, и его действия не удастся обжаловать, ведь это даже не юридическое лицо публичного права.

Статьи 19,24, 106 и др. – Зеленский незаконно инициировал призыв резервистов "в особый период"

Речь о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета".

Инициатива Зеленского о повторном призыве резервистов без мобилизации почти год лежала в парламенте и была нещадно раскритикована юристами. В Главном научно-экспертном управлении ВР подчеркнули, что норма о неоднократном призыве тех, кто уже отслужил соответствующие сроки, противоречит Конституции, а отсутствие четких формулировок и определенных законом оснований проведения такого призыва может негативно отразиться на принципах социальной справедливости, правах и свободах резервистов. Речь идет об антиконституционной дискриминации в отношении определенных категорий людей.

Получение Зеленским права отправить любого резервиста в войска в обход мобилизации только лишь своим указом тоже может быть квалифицировано как превышение президентом своих полномочий.

Несмотря на такие замечания, Рада приняла закон, а президент его подписал.

Статья 4 – Зеленский хочет установить в Украине двойное гражданство

Несмотря на то, что в статье 4 Конституции указано: "В Украине существует только одно гражданство", Зеленский внес как неотложный законопроект № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". Законопроект предусматривает возможность узаконить не только двойное, но и тройное гражданство.

Статьи 22, 24 – Зеленский заложил в законопроекте об олигархах сужение прав человека

Инициатива противоречит сразу восьми статьям Основного закона. В частности, речь о дискриминационных положениях, ограничивающих украинских граждан в правах, исходя из их имущественного положения (статья 24 Конституции). Помимо этого, его положения противоречат части 3 статьи 22 Конституции о недопустимости сужения содержания и объема существующих прав и свобод новыми законодательными инициативами – включая право распоряжения своей собственностью.

Статья 125 – Зеленский незаконно инициировал ликвидацию киевского Окружного суда

Президент инициировал неотложную ликвидацию Окружного административного суда города Киева, внеся в парламент соответствующих проект закона.

В соответствии со статьей 125 Конституции Украины, "суд образуется, реорганизовывается и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия". Однако на сайте Высшего совета правосудия не находим никакой информации о таких консультациях. Если парламент проголосует за закон, его можно будет оспаривать как неконституционный.

Статьи 21, 22, 28, 29, 32, 33, 64 и др. – Зеленский одобрил внедрение карантинных ограничений

Зеленский неоднократно хвастался, что правительства Гончарука и Шмыгаля – это его правительства, которым он доверяет и членов которых он фактически собеседовал. Поскольку президент превысил свои полномочия, раздавая указания Кабинету министров, он несет политическую ответственность и за его неконституционные действия.

Таковыми КСУ признал карантинные ограничения, внедренные Кабмином постановлением 392. Они ограничивают право на свободу передвижения (дискриминационно в отношении определенных категорий людей, в частности к лицам преклонного возраста), право покидать территорию Украины, право на мирные собрания, право на предпринимательскую деятельность и право на доступ к медицинской помощи.

Статья 1 и множество др. – Зеленский допустил антисоциальную политику

В статье 1 Конституции указано, что Украина – это социальное государство. Сложно пересчитать, какое количество раз за два года эта норма была нарушена и Кабмином, и Верховной Радой – в том числе по инициативе Зеленского.

В "социальной" политике Украины в первую очередь учитываются не желания народа, а требования МВФ для получения новых кредитных траншей. Тарифы за два года выросли по всем направлениям в среднем на треть, субсидии урезаны.

Кроме того, практически полностью отсутствует финансовая поддержка предпринимателей во время пандемии. Происходят задержки с индексацией пенсий.

Инициативы пропрезидентской партии в Верховной Раде, вопреки статьи 1 Конституции, связаны с ужесточением налогового законодательства, давлением на частных предпринимателей. Одним из последних законопроектов предлагается ежегодно увеличивать пенсионный возраст на один месяц. А это является антиконституционным сужением существующих прав граждан.

Отсутствием реакции на такие антисоциальные действия своей команды президент фактически становится соучастником нарушения прав граждан.