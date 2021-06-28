Греция изменила правила въезда в страну для туристов из России. Теперь им нужно будет сдавать тест на коронавирус прямо на границе.

Соответствующее решение опубликовала официальная газета правительства.

Правила вступают в силу в 06:00 30 июня.

Накануне Греция продлила до 3 июля правила въезда для иностранцев, но уже сегодня в них внесли изменения, касающиеся только граждан России.

В документе говорится: "Постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий:

им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID);

они диагностированы отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 в точках въезда с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата".

Новые правила будут касаться россиян от двенадцати лет.

Напомним, с 14 мая Греция открыла границы для туристов из ЕС, а также 26 других стран, включая Украину. Путешественники за день до прибытия должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form, указав свои контактные данные в Греции. После этого они получают электронное подтверждение, которое является необходимым документом туриста.

Как сообщалось, ранее Германия и Франция ужесточили правила въезда для граждан РФ из-за коронавируса "Дельта".