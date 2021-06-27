В селе Софиевка Черкасской области в воскресенье, 27 июня, два человека погибли от удара молнии, а еще один попал в больницу.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок.

По ее словам, три человека - 23-летний парень и две женщины в возрасте 46 и примерно 55 лет - отдыхали возле водоема в Софиевке, где их застала сильная гроза. Они спрятались под дерево, в которое попала молния.

Парень и старшая женщина погибли на месте, а 46-летнюю женщину врачи экстренной медицинской помощи госпитализировали с "электротравмой после поражения молнией". Она находится в сознании, уточнила Назарок.

Ранее "Страна" сообщала, как в Черниговской области удар молнии сжег жилой дом.

Еще мы писали, что в Украине за прошлые сутки из-за непогоды пострадали три человека.

По состоянию на утро субботы, 26 июня, в Украине из-за непогоды пострадал один житель Львовской и два жителя Ровенской областей.

В Ровенской области травмирован один человек в результате молнии. Еще один получил травмы из-за падения шифера. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей.

Во Львовской области из-за непогоды пострадал один человек - он оказался жертвой падения дерева. От госпитализации пострадавший отказался.