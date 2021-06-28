В понедельник, 28 июня, в День Конституции Украины националисты проведут акцию под Офисом президента, во время которой собираются сообщить главе страны Владимиру Зеленскому "подозрение" в госизмене.

Анонс мероприятия опубликован в Facebook.

Организатором акции выступает близкое к Порошенко "Движения сопротивления капитуляции". Причиной, как указано на странице мероприятия, стали политические заявления Зеленского.

"Когда правоохранительные органы недееспособны, а суды находятся под влиянием Портнова, роль гаранта Конституции, права и закона должно взять на себя гражданское общество. 28 июня граждане сообщат Зеленскому о подозрении в совершении преступления по статье 111 "Государственная измена", - говорится в анонсе.

Затем участники акции собираются формировать доказательную базу и оформить общественный "обвинительный акт".

"Подготовим заявления о преступлении, подадим их до соответствующих органов и возьмем процесс расследования под свой контроль. Зеленского ждет суд. Народный. Давайте вместе начнем этот процесс", - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский вечером 24 июня дал очередное интервью. "Страна" подробно писала, что и зачем заявил в нем Зеленский.

Также мы писали о том, зачем Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу и собираются ли его реально проводить.