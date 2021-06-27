AstraZeneca и Оксфордский университет в Великобритании сегодня начали новые испытания для тестирования модифицированной вакцины против бета-штамма коронавируса, который впервые появился в Южной Африке.

Об этом информирует агентство AFP.

Как отмечается, в исследовании примут участие 2250 человек. Участники из Великобритании, Южной Африки, Бразилии и Польши.

Среди участников исследования есть те, которые были полностью привиты двумя дозами оригинальной вакцины AstraZeneca или вакциной мРНК, такой как Pfizer, а также те, кто вообще еще не получил ни одного укола.

Новая вакцина, известная как AZD2816, была разработана с использованием той же основы, что и основное медсредство AstraZeneca, но с незначительными генетическими изменениями белка спайка на основе имеющихся данных о бета-штамме коронавируса.

"Тестирование бустерных доз существующих вакцин и вакцин против новых штаммов (COVID-19 - ред.) важно для обеспечения того, чтобы мы были как можно лучше подготовлены к тому, чтобы опережать пандемию коронавируса, если их использование окажется необходимым", - отметил директор Oxford vaccine Group Эндрю Поллард.

Ранее сообщалось, что в США расширили список побочных эффектов в предупреждениях к вакцинам Pfizer и Moderna.

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