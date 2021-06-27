ЦИК Армении составил и подписал протокол о результатах проведения внеочередных парламентских выборов, на которых партия главы правительства страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 53,91% голосов.

Об этом сообщил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии, посвященном подведению предварительных итогов выборов в парламент, передает Armenpress.

Согласно протоколу, блок "Айастан" ("Армения"), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян, получил 21,09% голосов, а блок "Честь имею" - 5,22%.

Также он сообщил, что новый армянский парламент будет состоять из 107 депутатов, большинство мандатов получила партия и.о. премьера республики Никола Пашиняна "Гражданский договор".

В соответствии с избирательным кодексом партия "Гражданский договор" получила 71 депутатский мандат, возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блок "Армения" - 29 мандатов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" - семь мандатов.

Напомним, в Армении 20 июня состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщалось, согласно официальным итогам, партия Пашиняна набрала в два раза больше голосов, чем конкурент на выборах в Армении.