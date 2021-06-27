Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, чем опасней найденный в Индии вирус Нипах (NiV).

Его слова приводит телеканал "360".

Врач сообщил, что вспышки заболевания происходили на протяжении последних 20 лет, а летальность Нипах (NiV) достигала даже 100 процентов. Он добавил, что этот вирус может вызывать воспаление мозга.

Напомним, ученые Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили у летучих мышей вирус Нипах (NiV). Вирус, который в природе выявляется у летучих мышей, может вызвать у человека тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания.

Люди могут заразиться им через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. Вирус особо заразен, от него нет вакцины или лекарств, уровень летальности среди зараженных им людей составляет 40-75 процентов.

Ранее мы писали, что штаты Индии объявили эпидемию мукормикоза, который еще называют "черной плесенью". К концу мая зафиксировали уже более чем 8 800 случаев. В начале мая там было известно лишь примерно о сотне случаев. .