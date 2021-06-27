Появилось фото сестры-близнеца Геннадия Кернеса. О существовании родной сестры Виктории, которая похожа с бывшим харьковским мэром, как две капли воды, стало известно еще в прошлом году от одного из сыновей Кернеса - Даниила.

"Она живет в Москве. Такая, как он, только с волосами и грудью. Мне как-то звонит один приятель из аэропорта – в ужасе. Говорит, представляешь, видел только что Кернеса в кудрях и с четвертым размером груди. Я его успокоил и объяснил, что это двойняшка", - рассказывал Даниил.

Фотографию Виктории "Стране" предоставили источники.



К слову, на похороны брата сестра-близняшка не приехала, а о своих отношениях с ней сам Кернес никогда не многословил.

Напомним, Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" после осложнений от Covid-19 в возрасте 61 года.

Мэр Харькова заразился ковидом, а вирус усугубил последствия ранения семилетней давности, когда киллер ранил Кернеса во время пробежки.

Ранее мы подробно рассказывали, как прошло прощание с Геннадием Кернесом в Харькове.

В день рождения Кернеса - 27 июня "Страна" поговорила с одним из четырёх его детей — Даниилом.