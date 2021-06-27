Врачи и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, нужно ли детей учить вождению автомобиля и кто это должен делать.

Соответствующее видео он опубликовал в Инстаграме.

По мнению медика, обучение малышей вождению не только научит их отвечать за собственную безопасность, но и сплотит детей с родителями.

В качестве эксперта Евгений Комаровский пригласил в студию Николая Чмыха, руководителя школы водительского мастерства: оба специалиста считают, что детям это необходимо. Ведь дети копируют поведение взрослых – как хорошее, так и плохое.

Ситуации, когда папа садит на колени сына или дочь и дает порулить – далеко не редкость. Так вот, "давать порулить" тоже нужно правильно. Потому как если папа привык блокировать ремни безопасности и не пользоваться ими, игнорировать пешеходные переходы и так далее – то требовать этого же от ребенка, мягко говоря, странно.

Если папа или мама перевозят малыша в машине неправильно – то он это тоже запомнит. Грубо говоря, когда папа ежедневно демонстрирует сыну отдых перед телевизором с бутылкой пива, то ребенок любителем свежего воздуха не вырастет. Эти же правила распространяются и на вождение, поэтому родителям важно подавать правильный пример.

Кроме того, в нашей стране любая ситуация, в которой родители, и особенно мужчины могут проводить с детьми – должна использоваться, считает доктор Комаровский.

Сейчас существуют школы для обучения детей правилам вождения: и чем ребенок младше, тем лучше для него. Научить 12-летнего ребенка водить авто гораздо легче, чем 19-летнего подростка.

Специалисты рекомендуют начинать учить ребенка водить машину, когда он вырастет до 1,47 см – тогда малыш легко достанет до педалей небольшого авто.

Кроме того, что дети выучат азы вождения и потом легко сдадут на права, они становятся более дисциплинированными, делают замечания родителям, которые беспечны порой на дороге и отвечают за жизни своих детей.

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Напомним, Доктор Комаровский объяснил, как научить детей питаться правильно.

Также Комаровский назвал главные ошибки родителей, которые приводят к инфекциям мочевыводящих путей у детей.