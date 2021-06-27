Головная боль, судороги и потеря сознания. Комаровский сообщил , как распознать симптомы теплового удара
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как распознать симптомы теплового удара во время аномальный жары.
Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме.
Так, доктор назвал следующие симптомы теплового удра:
- Головная боль
- Интенсивное покраснение кожи
- Учащенное сердцебиение, судороги и тошнота
- Высокая температура
- Вялость и слабость
- Головокружение или потеря сознания
Напомним, ранее медики объяснили украинцам, чем опасно употребление алкоголя в жару. По их словам, пребывание на солнце может усилить последствия употребления алкоголя.
Также сообщалось, что медики призвали украинцев не забывать о своем здоровье в жаркие летние дни, поскольку сотни людей ежегодно умирают от причин, вызванных именно жарой.
Кроме того, в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) рассказали, к каким последствиям может привести физическая активность во время аномальной жары. Врачи напомнили, что это дополнительный стресс для организма. Упражнения, температура и влажность воздуха могут повысить температуру тела и вызвать болезни, связанные с жарой.