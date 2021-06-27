Как распознать тепловой удар. Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как распознать симптомы теплового удара во время аномальный жары. 

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме. 

Так, доктор назвал следующие симптомы теплового удра: 

  • Головная боль
  • Интенсивное покраснение кожи 
  • Учащенное сердцебиение, судороги и тошнота
  • Высокая температура 
  • Вялость и слабость 
  • Головокружение или потеря сознания

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее медики объяснили украинцам, чем опасно употребление алкоголя в жару. По их словам, пребывание на солнце может усилить последствия употребления алкоголя.

Также сообщалось, что медики призвали украинцев не забывать о своем здоровье в жаркие летние дни, поскольку сотни людей ежегодно умирают от причин, вызванных именно жарой.

Кроме того, в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) рассказали, к каким последствиям может привести физическая активность во время аномальной жары. Врачи напомнили, что это дополнительный стресс для организма. Упражнения, температура и влажность воздуха могут повысить температуру тела и вызвать болезни, связанные с жарой.

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