Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как распознать симптомы теплового удара во время аномальный жары.

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме.

Так, доктор назвал следующие симптомы теплового удра:

Головная боль

Интенсивное покраснение кожи

Учащенное сердцебиение, судороги и тошнота

Высокая температура

Вялость и слабость

Головокружение или потеря сознания

Напомним, ранее медики объяснили украинцам, чем опасно употребление алкоголя в жару. По их словам, пребывание на солнце может усилить последствия употребления алкоголя.

Также сообщалось, что медики призвали украинцев не забывать о своем здоровье в жаркие летние дни, поскольку сотни людей ежегодно умирают от причин, вызванных именно жарой.

Кроме того, в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) рассказали, к каким последствиям может привести физическая активность во время аномальной жары. Врачи напомнили, что это дополнительный стресс для организма. Упражнения, температура и влажность воздуха могут повысить температуру тела и вызвать болезни, связанные с жарой.