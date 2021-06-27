В Центре общественного здоровья рассказали, чем может угрожать употребление алкоголя во время жары.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Как сообщается, пребывание на солнце может усилить последствия употребления алкоголя. Существуют следующие риски, связанные с употреблением алкоголя во время жары:

Быстрый солнечный ожог. Употребление алкоголя может повысить чувствительность и уязвимость кожи к солнечному свету, увеличить риск развития и тяжести солнечных ожогов.

Употребление алкоголя может повысить чувствительность и уязвимость кожи к солнечному свету, увеличить риск развития и тяжести солнечных ожогов. Рак кожи. Воздействие ультрафиолетового излучения солнца является основным фактором риска меланомы, а употребление алкоголя увеличивает этот риск.

Воздействие ультрафиолетового излучения солнца является основным фактором риска меланомы, а употребление алкоголя увеличивает этот риск. Обезвоживание и тепловой удар . Алкоголь и солнце могут вызвать обезвоживание. Солнце заставляет ваше тело потеть, чтобы оставаться прохладным, поэтому в жару обязательно надо восполнять дефицит воды в организме. Алкоголь действует на нашу кожу как сосудорасширяющее средство и влияет на способность тела к терморегуляции.

. Алкоголь и солнце могут вызвать обезвоживание. Солнце заставляет ваше тело потеть, чтобы оставаться прохладным, поэтому в жару обязательно надо восполнять дефицит воды в организме. Алкоголь действует на нашу кожу как сосудорасширяющее средство и влияет на способность тела к терморегуляции. Утопление. Употребление алкоголя может иметь опасные последствия для тех, кто отдыхает на воде или занимается водными видами спорта. Если вы употребляли алкоголь у водоема и намерены поплавать, имейте в виду, что алкоголь — депрессант, снижающий координацию и скорость обработки информации мозгом. В чрезвычайных ситуациях, когда время реагирования имеет решающее значение, это может быть очень опасно.

"Для правильного функционирования ваше тело должно постоянно поддерживать нормальный уровень жидкости и электролитов. Сбалансированно питайтесь, пейте достаточное количество воды. Дополнительно можете употреблять напитки, содержащие электролиты: узвар, морс, лимонад, теплый чай", - советуют медики.

Напомним, ранее медики рассказали, чем опасна физическая активность в жару.

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