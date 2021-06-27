В Центре общественного здоровья рассказали, как украинцам уберечься от инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и ВИЧ во время вечеринок в клубе.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Молодежь, которая проводит вечера в ночных клубах, может сталкиваться там с предложением приобрести так называемые клубные наркотики. Мы подчеркиваем, что вариант воздержаться от употребления наркотиков всегда лучше, чем их прием! Однако если это уже произошло, позаботьтесь о собственной безопасности и всегда имейте рядом человека, который не употреблял, чтобы он мог следить за вашим состоянием и поведением.

Алкоголь и наркотики влияют на наш организм по-разному, но самую первую свою социальную функцию — социализация и расслабление — они выполняют. Помните, что безопасной дозы алкоголя и наркотиков не существует!", - написали медики.

В ЦОЗ пояснили, что под действием алкоголя и наркотиков часто случаются сексуальные связи.

"Это нормальная практика, если секс происходит по соглашению сторон. А также важно использовать средства барьерной контрацепции - они же презервативы, и принимать доконтактную профилактику ВИЧ-таблетку PrEP. Так вы будете защищены от инфекций, передающихся половым путем (ИППП), а также от ВИЧ, почти на 100%", - говорится в сообщении.

Как добавили в Центре, PrEP выдается бесплатно людям, которые имеют высокий риск инфицироваться ВИЧ.

"Если же вдруг ни вы, ни ваш партнер или партнерша не позаботились о надлежащей защите и со временем вы узнали, что заразились ИППП, непременно обратитесь к семейному врачу — он направит вас к профильному специалисту.

Также пройдите тестирование на ВИЧ. В случае положительного результата вы сможете как можно скорее начать антиретровирусную терапию и не дать вирусу возможности сильно поразить вашу иммунную систему. Антиретровирусную терапию необходимо принимать ежедневно на протяжении всей жизни", - рассказали врачи.

Напомним, ранее медики рассказали, как распознать наркомана среди близких и помочь ему покончить с зависимостью.

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