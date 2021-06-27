В понедельник, 28 июня, в большинстве регионов Украины, кроме западных и южных областей, ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквальный ветер.

Об этом предупреждает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Киеве и Киевской области в понедельник ожидается гроза.

Ранее "Страна" информировала, что в Украине из-за непогоды почти полтысячи населенных пунктов остались без света.

В результате прокатившихся гроз с ливнями сработала система автоматической защиты ЛЭП. Обесточены 393 населенных пункта в таких регионах:

в Киевской области – 129;

в Черниговской области – 73;

в Житомирской области – 57;

в Черкасской области – 50;

в Винницкой области – 26;

в Львовской области – 26;

в Кировоградской области – 20;

в Одесской области – 12.

Сейчас над восстановлением электроснабжения у потребителей работают бригады облэнерго.

Также мы писали о том, в каких регионах Украины завтра немного спадет дневная жара.