Грозы и ливни. Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды на День Конституции
В понедельник, 28 июня, в большинстве регионов Украины, кроме западных и южных областей, ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквальный ветер.
Об этом предупреждает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.
"28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в Киеве и Киевской области в понедельник ожидается гроза.
Ранее "Страна" информировала, что в Украине из-за непогоды почти полтысячи населенных пунктов остались без света.
В результате прокатившихся гроз с ливнями сработала система автоматической защиты ЛЭП. Обесточены 393 населенных пункта в таких регионах:
- в Киевской области – 129;
- в Черниговской области – 73;
- в Житомирской области – 57;
- в Черкасской области – 50;
- в Винницкой области – 26;
- в Львовской области – 26;
- в Кировоградской области – 20;
- в Одесской области – 12.
Сейчас над восстановлением электроснабжения у потребителей работают бригады облэнерго.
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