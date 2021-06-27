Китайское национальное космическое управление (CNSA) показало новые видео и фото зонда Tianwen-1, который находится на Марсе и проводит там исследование.

Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как видно на записи, зонд разворачивает парашют и спускается на марсианскую поверхность, а его марсоход Zhurong отъезжает от своей платформы и движется по поверхности планеты.

На фотографиях китайский зонд запечатлел виды Марса и следы путей, оставленные колесами.

По состоянию на утро 27 июня зонд Tianwen-1 провел вокруг Марса 338 дней, а расстояние до Земли составляет примерно 360 миллионов км.

Марсоход Zhurong уже отработал на Марсе 42 марсианских дней и в целом проехал 236 метров.

Zhurong продлит свою миссию по изучению научно-разведочных работ на Марсе, как планировалось.

Напомним, ранее мы писали, что марсоход "Чжужун" прислал в Пекин новое селфи с Красной планеты.

Ранее ученые рассказали, что экспансия человечества на Марс может стать самой рискованной миссией в истории цивилизации. Ученые предупреждают о множестве рисков, с которыми столкнутся первопроходцы при дальних космических путешествиях.