Минкульт исключил российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, который угрожают нацбезопасности Украины в ответ на соответствующее обращение СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе культурного ведомства в воскресенье.

"Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо относительно включения Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на основании обращения СБУ от 25 июня 2021 года № 5/1/1-7000, Минкультуры признает свой указ от 22 июня 2021 года № 446 "Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародовании на официальном веб-сайте" утратившим силу.

"Оба указа, как о включении (Киркорова в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – Ред.), так и отмене включения, выданы на основании соответствующих писем СБУ. Они согласно ст. 15 закона "О кинематографии" предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности", - говорят в ведомстве.

Также там добавили, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня, "министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности".

"При этом, как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает", - резюмируют в ведомстве.

Напомним, 22 июня по представлению Службы безопасности Украины российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

"Страна" подробно разбиралась, за что Киркорова объявили угрозой национальной. безопасности Украины.

Однако уже сегодня сообщалось, что Киркорова убрали из черного списка угроз для нацбезопасности Украины на сайте Минкульта.