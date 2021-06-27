В Турции в районе курортного Мармариса, расположенного в провинции Мугла на Эгейском побережье, возник пожар в лесной зоне. Погиб один пожарный.

Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает Укринформ.

"Один из наших героев погиб в лесном пожаре, который продолжается в Мармарисе... Операция по борьбе с огнем продолжается", - сказал министр.

Пожар возник в лесной зоне района Памуджак на автомагистрали Мармарис - Ичмелер. Причина пока неизвестна. Муглинская региональная дирекция лесного хозяйства руководит операцией по обузданию огня с земли и воздуха. Сообщалось, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов, а его тушение продолжается.

К операции привлечены 6 вертолетов, на прибытие первого после получения сигнала тревоги ушло 30 минут.

Отдельно местные власти заверили, что угрозы для туристов в регионе пока нет. В случае ее возникновения гостиницы рядом с местом пожара могут быть эвакуированы. Сейчас паники среди туристов нет.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Твиттере, среди пострадавших в результате пожара украинцев нет.

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