Выше уже не будет. В Москве обновили температурный рекорд
В воскресенье, 27 июня, в Москве обновили температурный рекорд, поскольку воздух прогрелся до 33,6 градусов.
Об этом сообщил научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает "РИА Новости".
"Зафиксирована температура 33,6 градуса, выше уже не будет", - сказал он.
В то же время метеоролог рассказал, что предыдущий рекорд был установлен 27 июня 2013 года. Тогда воздух прогрелся до 32 тепла.
Напомним, в среду днем, 23 июня, температура воздуха в Москве достигла +37,4 градусов в тени, побив очередной рекорд. По словам метеорологов, температура в столице России достигла абсолютного июньского максимума за всю историю метеонаблюдений.
Также "Страна" писала, что в Киеве зафиксировали первый температурный рекорд текущего лета. Во вторник, 23 июня, температура воздуха превысила показатель для этого дня, установленный еще в 1946 году.
Позже мы рассказывали, что в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда. В столице наблюдались самые высокие среднесуточная, максимальная и минимальная температура воздуха. Также в четверг воздух прогрелся до исторического максимума для первого месяца лета.