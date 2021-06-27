В воскресенье, 27 июня, в Москве обновили температурный рекорд, поскольку воздух прогрелся до 33,6 градусов.

Об этом сообщил научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает "РИА Новости".

"Зафиксирована температура 33,6 градуса, выше уже не будет", - сказал он.

В то же время метеоролог рассказал, что предыдущий рекорд был установлен 27 июня 2013 года. Тогда воздух прогрелся до 32 тепла.

Напомним, в среду днем, 23 июня, температура воздуха в Москве достигла +37,4 градусов в тени, побив очередной рекорд. По словам метеорологов, температура в столице России достигла абсолютного июньского максимума за всю историю метеонаблюдений.

Также "Страна" писала, что в Киеве зафиксировали первый температурный рекорд текущего лета. Во вторник, 23 июня, температура воздуха превысила показатель для этого дня, установленный еще в 1946 году.

Позже мы рассказывали, что в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда. В столице наблюдались самые высокие среднесуточная, максимальная и минимальная температура воздуха. Также в четверг воздух прогрелся до исторического максимума для первого месяца лета.