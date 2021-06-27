Похолодание и дожди. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
В понедельник, 28 июня, в Украине ожидается небольшое похолодание, которое будет сопровождаться локальными дождями с грозами.
Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
Так, на западе будет сухо и солнечно – 24-26 тепла. После захода солнца ожидается похолодание од 12-15 по Цельсию.
На севере ожидаются грозовые дожди, хотя на улице будет 23-27 со знаком "плюс". Ближе к вечеру ситуация изменится – синоптики прогнозируют от 16 до 20 тепла.
Похожая картина будет и в центральных областях. Здесь дожди и грозы не помешают воздуху прогреется до 25-30 жары. А вот вечером будет свежее – от 15 до 21 выше нуля.
Приморский районы юга завтра останутся без осадков, а лето порадует 26-30 градусами тепла днем и 17-19 по Цельсию вечером.
На востоке завтра синоптики прогнозируют грозовые дожди и около 26-30 тепла. Ближе к вечеру столбик термометра опустится, показывая 18-21 градус.
Напомним, в субботу под Киевом выпал град размером с куриное яйцо. Также мы сообщали, в Украине из-за непогоды задерживаются более десятка поездов.
Ранее "Страна" писала, что в Киеве объявили первый уровень опасности из-за непогоды.