В понедельник, 28 июня, в Украине ожидается небольшое похолодание, которое будет сопровождаться локальными дождями с грозами.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западе будет сухо и солнечно – 24-26 тепла. После захода солнца ожидается похолодание од 12-15 по Цельсию.

На севере ожидаются грозовые дожди, хотя на улице будет 23-27 со знаком "плюс". Ближе к вечеру ситуация изменится – синоптики прогнозируют от 16 до 20 тепла.

Похожая картина будет и в центральных областях. Здесь дожди и грозы не помешают воздуху прогреется до 25-30 жары. А вот вечером будет свежее – от 15 до 21 выше нуля.

Приморский районы юга завтра останутся без осадков, а лето порадует 26-30 градусами тепла днем и 17-19 по Цельсию вечером.

На востоке завтра синоптики прогнозируют грозовые дожди и около 26-30 тепла. Ближе к вечеру столбик термометра опустится, показывая 18-21 градус.

Напомним, в субботу под Киевом выпал град размером с куриное яйцо. Также мы сообщали, в Украине из-за непогоды задерживаются более десятка поездов.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве объявили первый уровень опасности из-за непогоды.