В Британии - громкий любовно-коррупционный скандал.

Министр здравоохранения Великобритании, женатый отец троих детей Мэтт Хэнкок вынужден был уволиться со своего поста после того как всплыли фото, на которых он целуется со своей помощницей Джиной Колоданджело, которая тоже замужем и имеет троих детей. Обвинения сводятся к тому, что тем самым он нарушил правила социальной дистанции, которые сам и устанавливал.

Но самое любопытное другое: Хэнкок устроил любовницу своей советницей с зарплатой из бюджета, а фирме ее брата в последние месяцы "перепали" многомиллионные контракты от британской службы здравоохранения.

Двойные стандарты

В течение пандемии Хэнкок многократно повторял, что граждане королевства должны соблюдать социальную дистанцию, особенно в публичных пространствах. При этом Хэнкок и Коладанджело целовались и обнимались, судя по всему, в офисе министерства в этом году.

В аналогичной ситуации в начале пандемии министр пожурил ученого-эпидемиолога Нила Фергюсона, встречавшегося с женщиной, несмотря на карантин. Тогда Фергюсон вынужден был из-за этого уйти в отставку из антиковидного совета правительства. А Хэнкок тогда назвал поступок ученого "удивительным" и говорил, что продолжать занимать должность правительственного советника профессор "просто не может".

"Я понимаю, на какие огромные жертвы пошел каждый в этой стране, и те из нас, кто устанавливают эти правила, должны их придерживаться. И поэтому я должен уйти в отставку", - вынужден был покаяться Хэнкок, когда в СМИ попали кадры его поцелуя с помощницей, который запечатлели камеры видеонаблюдения еще в мае.

"Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание и помешала нашей сосредоточенности на главной цели - выходе из этого кризиса. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми", - говорится в прошении Хэнкока об отставке, которое он направил премьер-министру Борису Джонсону.

Скандал с министром здравоохранения взоврал британские СМИ

43-летний Хэнкок и Коладанджело знакомы со времен совместной учебы в Оксфорде, он получил образование в политике, а она - в лоббировании (Джина замужем за миллионером Оливером Трессом - владельцем сети магазинов одежды Oliver Bonas).

В сентябре прошлого года министр пристроил давнюю подругу в совет при министерстве здравоохранения с зарплатой 15 тысяч фунтов в год (21 тыс. долларов). Это почти в три раза меньше средней зарплаты в Лондоне, но и работать надо всего 15-20 дней в году.

Представитель теневого кабинета парламента Анна-Лиза Доддс заявила, что налицо "конфликт интересов на деньги налогоплательщиков". Правительство заявило, что назначение Коладанджело на ее должность соответствовало всем стандартным процедурам, и правила, мол, никто не нарушал.



Мунира Уилсон, отвечающая в оппозиционной лейбористской партии за здравоохранение, добавила, что министр грубо нарушил свои собственные правила о социальном дистанцировании в общественных пространствах.

"И это он запрещал семьям обнимать своих любимых, а сам в это время делал, что хотел прямо на своем рабочем месте", - заявила она.



Это уже второй громкий скандал с участием Хэнкока. 16 июня бывший советник премьер-министра Доминик Каммингс показал фрагмент своей переписки с Борисом Джонсоном в WhatsApp. Там премьер назвал своего министра "абсолютно безнадежным" - и добавил к этому определению матерное прилагательное.

"Откаты, кумовство, лицемерие"

В Британии говорят: скандал не столько из-за поцелуя и раскрывшихся любовных похождений женатого министра (премьер-министра Джонсона тоже не раз обвиняли в изменах), сколько в двойных стандартах и всплывшей коррупции.

В начале недели Хэнкок должен был представить свой закон о реорганизации Британской службой здравоохранения, на которую много нареканий, особенно в период пандемии.

Оппоненты правительства уверяют, что министерство планировало наделить себя более широкими полномочиями в отношении назначений в трасты NHS, присуждения контрактов и получения "откатов".

"Кумовство, отвратительное лицемерие, неприкрытая лживость", - вот лишь часть эпитетов, которыми наградила оппозиционная пресса министра.

Перепало и премьеру Джонсону, которого в Британии называют "серийным прелюбодеем" и в контексте нынешнего скандала вспоминают историю, как одна из его любовниц получил много государственных денег от мэрии, когда он был мэром Лондона.

Премьера критиковали, что он не сразу уволил Хэнкока. Пытаясь объяснить, почему в пятницу вечером министр здравоохранения все еще работал, один соратников Джонсона объяснил: "Борису пришлось простить Хэнкока из-за его собственного поведения".

"Министр здравоохранения сломал общественное доверие. Нарушение правил не является чем-то необычным для этого кабинета министров, но это был самый вопиющий пример того, как министр полагал, что "правила предназначены только для маленьких людей". Поскольку на министра здравоохранения возложена такая важная ответственность за поддержание общественного доверия к борьбе с пандемией и справедливость ограничений, этот скандал очень серьезный. Более того, оказалось, что за его помощницу, с которой он целовался, платили налогоплательщики. Также по информации Sky News, ее брат Роберто является руководителем медицинской компании с несколькими крупными контрактами с NHS (британской службой здравоохранения). В ноябре стало известно, что в сентябре Коладанджело получила должность неисполнительного директора в Министерстве здравоохранения. Это было разоблачено только благодаря журналистам, ведь публичной записи о назначении не было. Ее роль заключалась в надзоре за отделом. Как она могла делать это беспристрастно, когда она была в тайных отношениях с министром здравоохранения? Это явный конфликт интересов", - говорит "Стране" обозреватель Observer Эндрю Ронсли.