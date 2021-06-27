В немецком городе Хорн-Бад-Майнберг произошел обвал балкона одной из многоэтажек. В результате происшествия пострадали девять человек.

Об этом сообщает DPA.

По данным СМИ, на балконе находилась группа молодых людей в возрасте от 21 до 24 лет. Деревянный балкон, предположительно, не выдержал их веса и рухнул.

Под завалами спасатели обнаружили четырех человек. Их достали из-под обломков и направили в больницу.

Всего известно о девятерых людях, получивших травмы. Из них пятеро – серьезные. Еще один травмированный, по словам медиков, сейчас балансирует на грани жизни и смерти.

Как сообщает немецкая пресса, в спасательной операции приняли участие 70 человек. Точные причины обвала конструкции на данный момент неизвестны.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве на улице Архитектора Вербицкого, что в Дарницком районе, на шестом этаже девятиэтажки обрушилась крыша балкона. Конструкция не выдержала веса импровизированного огорода, который развел на балконе его владелец.

Также мы сообщали, что в центре Киева накануне Дня города, который отмечается в последнее воскресенье мая, со старого шестиэтажного дома обвалилась часть балкона. Его куски рухнули на тротуар.