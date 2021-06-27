Британский Министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис заявил, что правительство страны расследует утечку записей с камер видеонаблюдения, которые привели к отставке главы минздрава Мэтта Хэнкока.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Хэнкок заявил об отставке 26 июня после того как накануне газета Sun опубликовала фото, на котором отец троих детей, 42-летний женатый министр и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания минздрава. Скандал вызвал не столько роман, сколько тот факт, что Хэнкок ранее нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже назначил ее на оплачиваемую должность в состав совета минздрава.

"Нам нужно разобраться в этом. Совершенно ясно, что то, что происходит в государственных ведомствах, может быть важным и чувствительным. Так что да, министерство здравоохранения проведет внутреннее расследование", - сказал он.

В то же время бывший министр здравоохранения Алан Джонсон в интервью рассказал, что был очень удивлен произошедшим. Ведь во времена его правления в ведомстве не было камер видеонаблюдения.

"Я не знал, что в кабинете министра была камера. В моих кабинетах, когда я был главой Минздрава и занимал другие должности в правительстве, камер не было", - добавил он.

"Страна" писала о том, что глава минздрава Великобритании объявил о своем решении подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала.

Также мы сообщали, что в сети появились кадры, на которых чиновник страстно целуется со своей помощницей Коладанжело.