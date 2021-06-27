Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла инцидент с обнаружением возле автобусной остановки секретных документов об операции британского эсминца Defender в водах Крыма. Она заявила, что "агенты 007 уже не те".

Соответствующий пост сотрудница МИД опубликовала в своем Телеграм-канале в воскресенье, 27 июня.

"На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?" - пошутила Захарова.

Напомним, инцидент с участием британского эсминца у берегов аннексированного Россией Крыма произошел 23 июня. Российские военные несколько раз предупредили британский экипаж, что будут стрелять, если судно не покинет воды у полуострова, и даже сделали несколько предупредительных выстрелов. При этом сам факт выстрелов со стороны РФ Британия отрицает. Через некоторое время эсминец покинул регион.

Сегодня BBC сообщило, что неизвестный обнаружил возле автобусной остановки в графстве Кент секретные документы Минобороны Британии касательно этой операции. Он передал их редакции. Журналисты, опираясь на эти документы рассказали, что заход британского судна в воды Крыма был спланированной акцией, которая проводилась в ожидании, что Россия может отреагировать агрессивно.