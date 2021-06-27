Главный внештатный детский онколог-гематолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Румянцев заявил, что дети в году обычно могут болеть шесть-восемь раз. И если речь идет об ОРВИ, то это абсолютно нормально.

Слова специалиста приводит сайт радиостанции "Говорит Москва".

"Не надо бояться болезни детей респираторными инфекциями. Мы, специалисты в онкологии, всегда радуемся, когда ребёнок болеет. Потому что каждый ребёнок, когда растёт, обязательно встречается с разными патогенами. Ребёнок в дошкольном возрасте болеет респираторными инфекциями шесть-восемь раз в год, никаких вопросов, так и должно быть. Но если ребёнок не болеет, это нас настораживает, потому что это заболевание может быть как раз причиной онкологического заболевания", - сказал он.

Ранее "Страна" приводила советы украинского эксперта Евгения Комаровского о том, как научить детей питаться правильно. По его словам, нужно начинать приучать малышей к правильной еде постепенно.

Также Комаровский называл главные ошибки родителей, которые приводят к инфекциям мочевыводящих путей у детей.