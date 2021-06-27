Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что европейским лидерам нужно поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. В частности, он заявил, что было бы хорошо, если бы Чехия и РФ снова начали коммуницировать.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Prima News.

"Люди должны общаться. Для меня это аксиома. Если они не общаются, то их можно подозревать в том, что у них есть комплекс неполноценности", - сказал глава Чехии.

Также, говоря о необходимости диалога с Россией, он поставил в пример президента США Джо Байдена, который 16 июня провел встречу с Путиным в Женеве.

"Байден не боялся контактов с Путиным, так почему европейские чиновники должны бояться его?" - задался вопросом президент Чехии.

Напомним, недавно подобные мысли выразила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она предложила пригласить Путина на встречу лидеров стран Евросоюза. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако соответствующее решение принято не было, что вызвало у Меркель сожаление.

Позже Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен наладить прямой контакт с Россией. По ее словам, страны ЕС вместе должны создать механизмы, чтобы отвечать на "многочисленные российские провокации".

В свою очередь в Кремле положительно оценили предложение Меркель. А у президента Украины Владимира Зеленского эту идею расценили как проявление слабости и непоследовательности Германии.

В мае этого года Чехия выслала российских дипломатов после того, как у спецслужб появилась информация о связи российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова ко взрывам на складах во Врбетице в 2014 году. Россия ответила зеркально.