В субботу вечером, 26 июня, в одной из гаваней Гонконга произошел масштабный пожар, в результате которого затонули десять круизных лайнеров.

Об этом сообщает Reuters.

Возгорание в районе Абердин, входящем в состав Южного округа Гонконга, началось в 02:30. Пожарным понадобилось чуть более шести часов, чтобы потушить его.

"Было слышно, как взрываются топливные баки, когда густой дым поднимался в небо, покрывая пристань для яхт и соседние многоэтажные дома", - рассказывают журналисты.

По информации властей, всего огонь охватил не менее 16 судов. Однако обошлось без человеческих жертв. В то же время известно, что эвакуировать с судов пришлось около 35 человек.

A fire swept through a marina in #HongKong in the early hours of Sunday, igniting fuel tanks as it passed along a line of closely moored cabin cruisers, and resulting in at least 10 sinkings before firefighters extinguished the blaze.https://t.co/EQlG1SCf3v



🎥 by Reuters pic.twitter.com/8r6u7kyWZ2 — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) June 27, 2021

Как ранее писала "Страна", на шоссе в городском уезде Вэньлин в китайской провинции Чжэцзян взорвалась автоцистерна, в результате чего погибли девять человек и еще 112 получили ранения разной степени тяжести.

Также мы рассказывали, что в польском селе Новая Бяла произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели десятки зданий. Сельский пожар серьезно повредил 44 дома, в том числе 21 жилой, в результате чего без крыши над головой остались 112 человек.