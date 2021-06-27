Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать до 15 июля вакцинацию от коронавируса иностранных трудовых мигрантов и лиц без гражданства на территории страны. Также глава государства обязал кабмин обеспечить возможность для платных прививок от коронавируса для иностранцев.

Такие поручения глава Кремля дал по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает представительство российского лидера.

"Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в одном из поручений правительству, доклад по которому Путин ожидает до 30 июня.

Кроме того, в срок до 15 июля Путин поручил организовать вакцинацию в России иностранных мигрантов, "определив источники финансирования соответствующих мероприятий".

Напомним, ранее в этом месяце в Россию проник "индийский" штамм коронавируса "дельта". В связи с резким ростом заболеваемости в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Вслед за столицей в других российских регионах также заговорили о необходимости принудительной вакцинации.

Тем временем новый опасный штамм уже добрался до Украины, в связи с чем власти рассматривают возможность закрытия пассажирского сообщения с РФ. В то же время Кабмин уже обязал въезжающих в Украину из Индии, Великобритании, Северной Ирландии, Португалии и России иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

О том, где желающие могут сделать прививку от коронавируса в Украине, читайте в нашем материале.