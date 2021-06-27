Кандидаты в канцлеры Германии ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому на видеообращение, записанное накануне. В нем гарант говорит о важности членства нашей страны в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает DW.

Во время публичной дискуссии между членом коалиции Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии Армином Лашетом и Олафом Шольцом оба кандидата признались, что не могут делать заявлений по поводу перспектив Украины в НАТО и Евросоюзе.

"Обещать это легко. Впрочем, реальность выглядит иной", - заявил Лашет.

По его мнению, слишком больше расширение Евросоюза может плохо сказаться на его эффективности, а Украине для членства еще необходимы реформы. Он считает, что когда речь идет о такой большой стране, как Украина, необходимо обеспечить, чтобы на ее Востоке действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе. Также Лашет отклонил возможность поставки немецкого оружия Украине.

В то же время Шольц отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы. Он добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.

Ранее "Страна" писала, что двое из троих претендентов на пост канцлера Германии поддержали газопровод "Северный поток - 2".

Также мы сообщали, что в середине июня Зеленский посетовал на отсутствие конкретики в вопросе движения Украины к НАТО.