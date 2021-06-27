Остановить паспортизацию Россией жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса помогут "скоординированные шаги мирового сообщества", в том числе и новые санкции в отношении РФ.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье, 27 июня, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе. Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту российского гражданства". Фактически, это - российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить", - сказал Николенко.

Так он отреагировал на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высказыванием президента Украины о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса, которая указала, что "логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно".

"Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики. Российская паспортизация - испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", элемент российских гибридных тактик против соседних государств. Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", - заявил спикер МИД Украины.

Он также напомнил, что в апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в том числе и члены Совета безопасности ООН осудили решение России внедрить упрощенный порядок предоставления гражданства РФ украинцам на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

"По нашим данным, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта", - заявил Николенко.

Он добавил, что паспортизацией Донбасса Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции неподконтрольных территорий.

"Зато, российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", - считает спикер.

По его словам, в таких условиях заявления российских чиновников о нежелании Украины выполнять Минские соглашения выглядят цинично.

"РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", - сказал Николенко.

Напомним, за последние два года, по данным "властей" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, почти 530 тысяч жителей региона получили российское гражданство в упрощенном порядке. По словам президента Украины Владимира Зеленского, паспортизация Донбасса является первым шагом к аннексии региона Россией.

В свою очередь в МИД РФ назвали раздачу российских паспортов на Донбассе "гуманитарной мерой".

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