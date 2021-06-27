Окружение известной оказавшейся в больнице с тяжелой пневмонией российской певицы МакSим утверждает, что ее состояние ухудшилось. В связи с этим медикам пришлось перевести ее на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Ее перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется", - утверждают друзья певицы.

В то же время официальная представитель 38-летней певицы утверждает, что эта информация - слухи, не соответствующие действительности.

"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое. Прошу понять позицию семьи и близких - каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом", - рассказала она.

Как писала "Страна", 19 июня врачи сообщили, что МакSим была введена в искусственную кому. Изначально врачи попробовали неинвазивную вентиляцию легких, однако она плохо помогала певице.

А 25 июня стало известно, что у звезды сцены легкие поражены на 70 процентов.