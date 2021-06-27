Секретные документы об операции британского судна Defender возле Крыма найдены рядом с автобусной остановкой

За автобусной остановкой в Кенте (Великобритания) были найдены секретные документы Министерства обороны Великобритании, которые содержат подробности об операции эсминца HMS Defender и британских военных в водах аннексированного Россией Крыма.

Когда обнаруживший их человек понял, что содержание документов имеет "чувствительный характер", он передал их журналистам BBC.

Как сообщает ВВС, в одном пакете документов обсуждается возможная реакция России на проход корабля возле побережья Крыма. Другие детализируют планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Правительство Британии заявило, что по факту утечки документов начато расследование.

Представитель министерства обороны заявил, что работник ведомства признался о потере конфиденциальных документов, добавив: "Было бы неуместным комментировать это дальше".

Пачка документов из 50 страниц была найдена рано утром во вторник, 22 июня.

По мнению журналистов ВВС, документы, которые включают электронные письма и презентации в PowerPoint, были созданы в офисе высокопоставленного чиновника Министерства обороны.

Документы, которые касаются эсминца Королевского флота типа 45 HMS Defender, показывают, что миссия, описанная Министерством обороны как "невинный проход через украинские территориальные воды" с прикрытыми пушкой и вертолетом корабля, находившемся в его ангаре, проводилась в ожидании, что Россия может отреагировать агрессивно.

Миссия получила название "Op Ditroite" и была предметом обсуждений на высоком уровне еще в понедельник, 21 июня (инцидент в Черном море произошел в среду, 23 июня), свидетельствуют документы. А британские военные чиновники предполагали реакцию России, если HMS Defender подплывет близко к Крыму.

"После перехода от оборонной деятельности к оперативной очень вероятно, что взаимодействие ВМС и ВВС России станет более частым и напористым", - говорится в одном из слайдов презентации.

Серия слайдов демонстрирует два варианта маршрута, один из которых описывается как "безопасный и профессиональный прямой транзит из Одессы в Батуми", включая небольшой участок "Схемы разделения движения" (TSS) у юго-западной части Крыма.

Этот маршрут, по данным на слайде, "даст возможность взаимодействовать с украинским правительством... в том, что Великобритания признает украинскими территориальными водами".

В документах изложены три потенциальных реакции России: от "безопасной и профессиональной" до "ни безопасной, ни профессиональной".

В этом случае Россия решила реагировать агрессивно, с предупреждениями по радиосвязи, судами береговой охраны и военными самолетами.

Рассматривался также альтернативный путь, который мог бы держать HMS Defender далеко от вод аннексированного Крыма. В презентации говорится, что это позволило бы избежать конфронтации, но рисковало показать России, что "Великобритания пугается, убегает", и заявить, что Британия "с опозданием приняла претензии Москвы на территориальные воды Крыма".

Напомним, британский эсминец HMS Defender зашел в порт Одессы ранее в текущем месяце. А 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского судна в Черном море в районе мыса Фиолент.

После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

В то же время в британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма РФ не совершала предупредительных выстрелов.

В России действия эсминца расценили как провокацию Россию и создание основы для международного скандала. В свою очередь Минобороны Украины назвало ситуацию с британским эсминцем "вооруженным инцидентом", который произошел в украинских территориальных водах, что является серьезным нарушением международного права.

Позже британские журналисты выяснили, что решение о проходе эсминца Defender вблизи Крыма принадлежит премьеру Британии Борису Джонсону.