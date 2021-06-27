Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сейчас не пытаются возобновить мирные переговоры между Израилем и Палестиной.

Об этом дипломат рассказал в интервью Le Journal du Dimanche.

На вопрос о том, прибегнут ли Соединенные Штаты к инициативам по возобновлению мирного процесса на Ближнем Востоке, Блинкен ответил отрицательно.

"Об этом речь сейчас не идет. Франция и США использовали свое влияние во время последнего кризиса в Газе, чтобы добиться снижения уровня потерь и разрушений. Вопросы оказания гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа нам кажется приоритетным, как и те усилия, которые необходимо приложить, чтобы не допустить повторения подобного кризиса", - ответил глава Госдепа.

Напомним, в мае случилась очередная вспышка тлеющего десятилетиями арабо-израильского конфликта. Она была настолько масштабной, что грозила перерасти в полноценную войну и взорвать весь регион. На этом фоне и прозвучало заявление Госдепа.

Кроме Ближнего Востока, США активно дистанцируются и от происходящего в Южной Азии, выводя свои силы из Афганистана. "Страна" анализировала, что будет в Афганистане после ухода американских войск.