Киркоров побыл угрозой нацбезопасности недолго. Фото: РИА Новости

На сайте министерства культуры и информационной политики, в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, нет российского эстрадного артиста Филиппа Киркорова, хотя 22 июня глава ведомства Александр Ткаченко подписал приказ о включении певца в этот "черный список".

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте по состоянию на 11:55 воскресенья, 27 июня. В последний раз страница с этим реестром обновлялась в пятницу, 25 июня, 16:35.

При этом на сайте Минкульта все еще размещен соответствующий приказ Ткаченко о Киркорове.

Киркорова нет в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Киркорова нет в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Однако благодаря сервису Wayback Machine мы выяснили, что Киркорова убрали из списка на сайте. Так, еще вечером 24 июня он там был (под номером 66), а на следующий день фамилия певца пропал из реестра.

Киркорова убрали из "черного списка" артистов на сайте Минкульта

Ниже мы приводим скриншоты страницы с реестром Минкульта по состоянию на 11:55 сегодняшнего дня.

Киркорова нет в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Киркорова нет в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Киркорова нет в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Киркорова нет в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Недавно мы разбирались, за что Киркорова могли включить в "черный список" артистов, а также приводили реакцию самой звезды эстрады.

Ранее "Страна" не раз писала о включении в упомянутый список российских звезд сцены и кино. Например, в мае туда попали дочь Андрея Миронова Мария, сыгравший в фильме "Тарас Бульба" Игорь Петренко и известный по картине "Ржев" Игорь Копылов.

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