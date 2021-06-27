На сайте министерства культуры и информационной политики, в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, нет российского эстрадного артиста Филиппа Киркорова, хотя 22 июня глава ведомства Александр Ткаченко подписал приказ о включении певца в этот "черный список".

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте по состоянию на 11:55 воскресенья, 27 июня. В последний раз страница с этим реестром обновлялась в пятницу, 25 июня, 16:35.

При этом на сайте Минкульта все еще размещен соответствующий приказ Ткаченко о Киркорове.

Однако благодаря сервису Wayback Machine мы выяснили, что Киркорова убрали из списка на сайте. Так, еще вечером 24 июня он там был (под номером 66), а на следующий день фамилия певца пропал из реестра.

Ниже мы приводим скриншоты страницы с реестром Минкульта по состоянию на 11:55 сегодняшнего дня.

Недавно мы разбирались, за что Киркорова могли включить в "черный список" артистов, а также приводили реакцию самой звезды эстрады.

Ранее "Страна" не раз писала о включении в упомянутый список российских звезд сцены и кино. Например, в мае туда попали дочь Андрея Миронова Мария, сыгравший в фильме "Тарас Бульба" Игорь Петренко и известный по картине "Ржев" Игорь Копылов.