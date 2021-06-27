В воскресенье, 27 июня, стало известно, что на 73-м году жизни умерла заслуженная артистка России Наталья Попова, сыгравшая в фильме "Двенадцать месяцев". Жизнь актрисы оборвалась в Санкт-Петербурге.

Как передает 78.ru со ссылкой на представителей театра-фестиваля "Балтийский дом", где служила Попова, актрисы не стало днем ранее, 26 июня.

"Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря", - рассказал представитель учреждения культуры.

Пока причина смерти неизвестна, так же как и дата прощания с актрисой. При этом коллеги выразили соболезнования родным и близким Поповой.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года. В 1972 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Умерла Наталья Попова, сыгравшая в картине "Двенадцать месяцев". Скриншот из видео

Среди самых известных ее работ – фильм-сказка "Двенадцать месяцев", а также фильмы "Наш бронепоезд", "Тамбовская волчица", "Врача вызывали?" и "Скандальное происшествие".

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