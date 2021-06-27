"Свободные, амбициозные, умные". Зеленский поздравил украинцев с Днем молодежи. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram пост, посвященный Дню молодежи, который отмечается сегодня.

На фото запечатлен глава государства, улыбающийся для селфи, которые снимают молодые люди рядом с ним.

"Свободные, амбициозные, умные - это все о современной украинской молодежи. Вы уверенно движетесь к своей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть так будет всегда! Вы - надежда и будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи!" - подписал снимок Зеленский.

27 июня в Украине отмечают День молодежи. Этот праздник плавающий: он выпадает на последнее воскресенье июня. Его отмечают еще с советского времени. В Украине его утвердили официально с 1994 года.

По определению ООН, молодежь - это лица от 15 до 24 лет. В Украине закон определяет возрастные рамки молодежи от 14 до 35 лет. В Стратегии Евросоюза молодыми считаются люди в возрасте 13-30 лет.

Ранее "Страна" подобрала для своих читателей самые яркие открытки и текстовые поздравления с этим праздником.

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