Россия выбрала мир. Захарова ответила немецкому послу в Киеве на слова о "страхе быть в прямой войне с РФ"
Спикер российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Германии в Киеве Анке Фельдгузен о том, что "все боятся быть с Россией в прямой войне". Дипломат сказала эту фразу, говоря о перспективе членства Украины в НАТО и Евросоюзе.
Ответ же Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.
"На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания", - объяснила представитель МИД.
При этом Захарова обвинила НАТО в том, что Альянс "довел Украину до состояния полураспада".
Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, комментируя перспективу членства нашей страны в НАТО, заявила, что все боятся быть с Россией в прямой войне, в интервью украинскому изданию.
Также "Страна" приводила утверждение спикера парламента Дмитрия Разумкова о том, что Украина не станет членом НАТО в ближайший год.