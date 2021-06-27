Спикер российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Германии в Киеве Анке Фельдгузен о том, что "все боятся быть с Россией в прямой войне". Дипломат сказала эту фразу, говоря о перспективе членства Украины в НАТО и Евросоюзе.

Ответ же Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

"На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания", - объяснила представитель МИД.

При этом Захарова обвинила НАТО в том, что Альянс "довел Украину до состояния полураспада".

Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, комментируя перспективу членства нашей страны в НАТО, заявила, что все боятся быть с Россией в прямой войне, в интервью украинскому изданию.

Также "Страна" приводила утверждение спикера парламента Дмитрия Разумкова о том, что Украина не станет членом НАТО в ближайший год.