В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов в мире, от которого нет лекарства
Исследователи Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили смертельно опасный вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Эта инфекция передается человеку, а уровень летальности может достигать 75%. Лечения от вируса нет ни для людей, ни для животных.
Об этом говорится в статье, обнародованной в веб-версии "Журнала инфекций и общественного здравоохранения".
Ранее в Индии возникали четыре вспышки этого вируса. Впервые он был обнаружен в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще дважды - в 2018 и 2019 годах в штате Керала.
По словам ученых, с марта 2020 года были проанализированы образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, которые живут в пещере Махабалешвара - у них обнаружили РНК и антитела к вирусу Нипах.
"Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", - объясняют ученые в своей статье.
В то же время исследователи заявили, что открытие требует дальнейшего изучения, так как из текущего обзора нельзя делать выводов из-за небольшой выборки летучих мышей.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире. Вот несколько фактов о вирусе:
- Инфекция, вызванная вирусом Нипах, имеет разные клинические проявления - от бессимптомной (субклинической) инфекции до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита.
- Показатель смертности случаев оценивается от 40% до 75%. Этот показатель может варьироваться в зависимости от вспышки в зависимости от местных возможностей для эпидемиологического надзора и клинического управления.
- Вирус Нипах может передаваться человеку от животных (таких как летучие мыши или свиньи) или через зараженную пищу, он также может передаваться напрямую от человека человеку.
- Естественными хозяевами вируса Нипах являются плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae.
- Препаратов или вакцин для лечения людей и животных не существует. Основным лечением для людей является симптоматическая терапия.
"Передача инфекции от человека человеку зафиксирована в основном при оказании медицинской помощи. В некоторых обстоятельствах могут потребоваться меры для защиты от инфицирования воздушно-капельным путем", - утверждают в ВОЗ.
Напомним, на данный момент Индия страдает от вспышки крайне заразного штамма коронавируса "дельта" и "дельта плюс". Эти варианты также широко распространяются в мире.
Ранее штаты Индии объявили эпидемию мукормикоза, который еще называют "черной плесенью". К концу мая зафиксировали уже более чем 8 800 случаев. В начале мая там было известно лишь примерно о сотне случаев.
Кроме того, в этой стране выявлен первый случай появления "зеленой плесени" в легких человека, болеющего ковидом.