Во Франции на знаменитой велогонке "Тур де Франс" произошло массовое столкновение участников из-за фанатки, которая вдруг решила выйти на трассу, чтобы попозировать с плакатом. В итоге пострадал 21 спортсмен.

Кадры были опубликованы на YouTube.

Столкновение произошло за 45 километрах до финиша. Женщина пыталась попасть в кадр телекамер с плакатом и не заметила, как сзади приблизились участники соревнований. Весь пелотон (то есть основная группа гонщиков) на полном ходу врезался в даму.

Несколько спортсменов получили довольно тяжелые травмы, включая переломы костей рук и ребер.

"Разумеется, мы всегда рады видеть болельщиков на обочине. Но ради того, чтобы гонка проходила успешно, нужно уважать безопасность гонщиков. Не рискуйте ради попадания на фото или в трансляцию", - призвали организаторы гонки на странице соревнований в Twitter.

⚠ We're glad to have the public on the side of the road on the #TDF2021.



But for the Tour to be a success, respect the safety of the riders!



