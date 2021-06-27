На внеочередных парламентских выборах в Армении партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Граджанский договор" набрала более чем в два раза больше голосов (53,91%), чем оппозиционный политический блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна (21,9%).

Окончательные результаты голосования в субботу, 26 июня, обнародовала Центральная избирательная комиссия Армении.

"Согласно итоговым результатам, за "Гражданский договор" проголосовал 687 761 (53,91%) (избиратель - Ред.), за блок "Армения" - 269 481 (21,9%)", - заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

Теперь партия Пашиняна получила возможность самостоятельно сформировать правительство Армении.

Напомним, внеочередные выборы в Армении состоялись 20 июня. Премьер-министр страны Никол Пашинян сам подал в отставку, чтобы сделать возможным их проведение. На выборы глава правительства согласился через пять месяцев после проигранной войны в Карабахе и вследствие разразившегося политического кризиса. "Страна" писала о том, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.

Ранее мы рассказывали, что блок Кочаряна не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении.

В свою очередь в Кремле назвали победу партии и.о. премьер-министра Армении убедительной.