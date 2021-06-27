Под Житомиром директор коммунального предприятия погорел на взятке в 350 тысяч гривен
Украинские правоохранители задержали в Житомирской области директора коммунального предприятия, который требовал 350 тысяч гривен отката с предпринимателя.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.
"Установлено, что за заключение договора поставки товара, а также быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов предприниматель должен был предоставить руководителю коммунального предприятия 350 тыс. грн "отката", - говорится в записи в соцсети.
В марте этого года полиция задокументировала получение первого транша взятки.
Сейчас правоохранители решают вопрос о задержании виновника и сообщении ему о подозрении в вымогательстве.
В Житомирской области задержали взяточника-коммунальщика. Фото: Нацполиция/Facebook
Как ранее писала "Страна", в Луганской области полицейские сообщили о подозрении бывшему мэру города. Причиной стало злоупотребление властью, которое, как утверждают в МВД, привело к убыткам местного бюджета на сумму в 120 тысяч гривен.
Также 14 июня в Одессе задержали руководителя подразделения Военно-морских сил Вооружённых сил Украины из-за взятки в 10 тысяч долларов США за продажу места в Государственном бюро расследований.