Украинские правоохранители задержали в Житомирской области директора коммунального предприятия, который требовал 350 тысяч гривен отката с предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

"Установлено, что за заключение договора поставки товара, а также быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов предприниматель должен был предоставить руководителю коммунального предприятия 350 тыс. грн "отката", - говорится в записи в соцсети.

В марте этого года полиция задокументировала получение первого транша взятки.

Сейчас правоохранители решают вопрос о задержании виновника и сообщении ему о подозрении в вымогательстве.

В Житомирской области задержали взяточника-коммунальщика. Фото: Нацполиция/Facebook

Как ранее писала "Страна", в Луганской области полицейские сообщили о подозрении бывшему мэру города. Причиной стало злоупотребление властью, которое, как утверждают в МВД, привело к убыткам местного бюджета на сумму в 120 тысяч гривен.

Также 14 июня в Одессе задержали руководителя подразделения Военно-морских сил Вооружённых сил Украины из-за взятки в 10 тысяч долларов США за продажу места в Государственном бюро расследований.