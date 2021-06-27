В воскресенье, 27 июня, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. В некоторых областях объявили штормовое предупреждение. А в Карпатах – угрозу паводков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, в реках Карпатского региона сегодня возможен подъем уровня воды на 0,3-1,3 м над уровнем моря.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее "Страна" рассказывала, как во Львове из-за сильной бури остановились трамваи и троллейбусы. Львовский мэр попросил горожан оставаться дома.

Еще мы писали о том, как 26 июня в аннексированном Крыму в Ялте за несколько часов выпало около половины месячной нормы осадков. Сильный ливень затопил улицы курорта. Это случилось всего спустя неделю после предыдущего наводнения в регионе.