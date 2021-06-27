В среду, 23 июня, российский бизнесмен Олег Бурлаков, занимающий 177-е место в списке самых богатых бизнесменов РФ по версии журнала Forbes, скончался от коронавирусной болезни в Монако. Ему был 71 год.

Об этом издание сообщает со ссылкой на знакомых Бурлакова и его супруги.

Собеседник журналистов, который близко знал Бурлакова, сказал, что предприниматель умер в Монако, где проживал последние годы. Туда он недавно вернулся из Москвы. Второй источник издания утверждает, что бизнесмен умер в Москве еще в понедельник, 21 июня, и его тело якобы до сих пор находится в Москве.

В августе Бурлакову исполнилось бы 72 года.

Бурлаков был совладельцем "Стройлесбанка", ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов.

В последние годы своей жизни бизнесмен упоминался в прессе чаще как владелец уникальной парусной яхты "Черная жемчужина" (Black Pearl), которая могла передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии. Сам Бурлаков утверждал, что вложил в судно длиной 106,7 метров более 250 миллионов долларов, вырученных от продажи акций "Новоросцемента" и "Бурнефтегаза".

В ноябре 2018 года на Бурлакова было совершено покушение: в центре Москвы неизвестные обстреляли его Cadillac Escalade.

Несколько лет назад у бизнесмена начался бракоразводный процесс с супругой, в 2020 году она подала на него в суд Лондона. У него остались две дочери. На наследство долларового мультимиллионера будут претендовать дети, брат Бурлакова и его супруга.



Олег Бурлаков родился в Санкт-Петербурге в семье военного и медработницы. Отец Бурлакова был инженером-испытателем ядерных бомб. Оканчивать школу будущему фигуранту списка Forbes пришлось вдали от Питера - в поселке Багерово под Керчью. Там был расположен сверхсекретный атомный полигон, куда перевели служить отца Бурлакова. Военных этой части, которая создавалась в 1950-х под руководством Лаврентия Берии, называли глухонемыми из-за того, что им было запрещено что-либо рассказывать об объекте.



Бурлаков решил пойти по стопам отца и поступил в Киевское военное авиационное училище. Свою специализацию он не называет, ограничиваясь размытой формулировкой "связана с глухонемыми". В 1972 году Бурлаков стал офицером Военно-воздушных сил СССР. Основную часть времени он посвящал научно-исследовательской работе и "особым проектам", связанным с получением энергии. Разработки использовались в том числе в авиапромышленности и космической отрасли. Более подробно рассказывать о своих достижениях Бурлаков отказывается: "Занимались темами, которые носили соответствующие грифы, некоторые не сняты до сих пор".



О местах боевой славы Бурлаков тоже не слишком распространяется: "Служил в частях, куда Родина послала". Одним из таких мест была, например, Военно-воздушная инженерная академия им. Жуковского в Москве. Перестройка застала Бурлакова на службе в Харькове.

Forbes называл его одним из самых скрытных участников списка богатейших бизнесменов России.

Напомним, в прошлом году, в возрасте 53 лет на Занзибаре скончался российский миллиардер Игорь Сосин. Причиной его кончины называлась остановка сердца.

А весной 2020 года от двусторонней пневмонии умер 52-летний гендиректор крупнейшей в России железорудной компании "Металлоинвест" Андрей Варичев.