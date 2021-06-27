Министерство торговли Турции предупредило зарубежных туристов, которые путешествуют дикарями, о фейковых акциях на отели и возможном фишинге.

Об этом сообщают "Известия".

Ведомство призвало быть предельно внимательными тех, кто бронирует жилье самостоятельно на сайтах гостиниц: некоторые ресурсы могут оказаться "клонами" оригинальных страниц. Перед выкупом номеров стоит проверить, внесен ли веб-ресурс в информационную систему электронной торговли (ETBIS), а также узнать дату создания портала и его владельца через сервис whois.net.

В самих договорах нужно проверять адрес, название и контактную информацию, указанную на ресурсе.

Также чиновники призвали не принимать предложения из социальных сетей или по электронной почте – они могут оказаться фишинговыми сообщениями, имеющими целью украсть личные данные. Лучше бронировать жилье через туристические агентства или напрямую на сайте гостиницы. Во втором случае стоит внимательно присмотреться к оформлению и доменному имени портала. В фейковых рекламных акциях часто видно, что изображения, логотипы и названия туристических объектов "сплагиачены", а названия веб-сайтов отелей хоть и незначительно, но отличаются от оригинала.

Кроме того, нужно обращать внимание на цены, указанные на ресурсе. Злоумышленники их часто занижают, чтобы привлечь на свои страницы туристов. Не редки случаи, когда на страницах вешают специальные баннеры с якобы отсчетом времени до окончания скидок.

Одним из новых способов работы мошенников на турецких и других курортах стали Telegram-боты.

"Сейчас это самый простой способом обмана. В целом вариаций создания фишинговых сайтов много: самостоятельно скопировать дизайн популярного ресурса аренды жилья и добавить в него фишинг-компонент. Еще проще - купить фишинг-кит. Это набор готовых инструментов для создания и запуска фишинговых страниц", - рассказал аналитик Евгений Егоров.

Бывает и так, что мошенники задействуют официальные сайты в своих схемах, например, предлагают пользователю покинуть платформу для аренды жилья или бронирования билетов и продолжить дальнейшее общение в мессенджере, где присылают фишинговую ссылку для оплаты заказа. Такая схема используется для того, чтобы обойти антифишинговые системы безопасности сервисов, пояснила контент-аналитик Татьяна Щербакова.

Даже если бронирование прошло гладко, неприятности могут возникнуть на этапе размещения. Зачастую недобросовестные арендодатели не предоставляют 100% информации. Хозяева берут предоплату и в лучшем случае заселяют в жилье совсем не с теми условиями, на которые рассчитывал отдыхающий.

Поэтому, пользуясь сторонними сайтами нужно в первую очередь оговаривать все условия, например: нет ли перебоев с водой, есть ли парковочное место, каково количество спальных мест, что с репутацией района и так далее. Во-вторых, нужно смотреть отзывы. В-третьих, следует быть внимательным и не отправлять мошенникам денежные средства в качестве предоплаты.

Еще один принципиальный момент - проверка реальности сдаваемого жилья. Мошенники вполне могут зазвать арендатора для проживания на несуществующем объекте недвижимости. Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно проверить реальность объекта хотя бы через Google-карты.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране с 1 июля полностью отменят комендантский час, введенных ради сдерживания распространения коронавируса.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Турции отдыхает бывший президент Украины Петр Порошенко.