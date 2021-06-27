Противоградовая служба, ликвидированная украинскими властями в Крыму до аннексии полуострова Россией, могла предупредить потоп, который произошел в регионе в результате сильных осадков.

Об этом в комментарии российскому агентству ТАСС заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

"Методы прогнозирования подобных экстремальных погодных явлений существуют. Этим занимается так называемая противоградовая служба, которая функционирует в системе Гидрометцентра РФ. Методика позволяет отслеживать появление мощных кучевых облаков, направление их движения, определять количество воды в них и сроки выпадения. Противоградовая служба сейчас работает в южных регионах РФ, когда-то работала и в Крыму. Но в украинские времена она была благополучно уничтожена", - рассказал эксперт.

По его словам, метод, который использовал ликвидированный орган, позволял предупредить о подобных природных явлениях всего за несколько часов до события. Однако Рябов утверждает, что этого времени достаточно для подготовки экстренных служб.

Климатолог также связал сильные дожди в Крыму с глобальным изменением климата.

"Ливневые дожди в Крыму в летнее время являются обычным делом. Но ливни такой интенсивности, такой широты охвата, как у нас получилось, это из ряда вон выходящее явление. То количество осадков, которое выпало за несколько часов в Керчи и особенно в Ялте, где за сутки выпало практически три месячных нормы осадков, это, конечно, явление уникальное", - сказал Рябов.

Он отметил, что экстремальные погодные условия, которые все чаще наблюдаются на территории аннексированного полуострова, проявляются не только в виде сильных осадков, но и в температурном режиме.

"У нас практически каждый год поднимается среднегодовая температура воздуха. Последняя зима была самой теплой за последние 40 лет. Экстремальные погодные явления получают все больший размах, как по величине, так и по охвату территории", - добавил ученый.

На прошлой неделе в Крыму прошли сильные дожди, в результате чего на территории полуострова произошли подтопления. Основной ущерб был нанесен Ялте, Керчи и соседним районам. В результате разгула стихии погиб один человек, пострадали 55, еще один числится пропавшим без вести.

В субботу, 26 июня, в Ялте снова прошел сильный дождь, из-за чего уровень воды в реках поднялся на 30-50 сантиметров - это привело к новым подтоплениям.