В Украине из-за непогоды почти полтысячи населенных пунктов остались без света
По состоянию на утро воскресенья, 27 июня, в Украине обесточенными из-за разбушевавшейся непогоды оказались 393 населенных пункта. Отключение электроснабжения затронуло восемь областей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В результате прокатившихся гроз с ливнями сработала система автоматической защиты ЛЭП. Обесточены 393 населенных пункта в таких регионах:
- в Киевской области – 129;
- в Черниговской области – 73;
- в Житомирской области – 57;
- в Черкасской области – 50;
- в Винницкой области – 26;
- в Львовской области – 26;
- в Кировоградской области – 20;
- в Одесской области – 12.
Сейчас над восстановлением электроснабжения у потребителей работают бригады облэнерго.
Ранее "Страна" рассказывала, как во Львове из-за сильной бури остановились трамваи и троллейбусы. Мэр города попросил горожан оставаться дома. Помимо этого, в городе заработал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.
Еще мы писали о том, как в субботу, 26 июня, в аннексированном Крыму в Ялте за несколько часов выпало около половины месячной нормы осадков. Сильный ливень затопил улицы курорта. Это случилось всего спустя неделю после предыдущего наводнения в регионе.