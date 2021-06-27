Ливни оставили украинцев без света. Фото: Flickr

По состоянию на утро воскресенья, 27 июня, в Украине обесточенными из-за разбушевавшейся непогоды оказались 393 населенных пункта. Отключение электроснабжения затронуло восемь областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате прокатившихся гроз с ливнями сработала система автоматической защиты ЛЭП. Обесточены 393 населенных пункта в таких регионах:

  • в Киевской области – 129;
  • в Черниговской области – 73;
  • в Житомирской области – 57;
  • в Черкасской области – 50;
  • в Винницкой области – 26;
  • в Львовской области – 26;
  • в Кировоградской области – 20;
  • в Одесской области – 12.

Сейчас над восстановлением электроснабжения у потребителей работают бригады облэнерго.

Ранее "Страна" рассказывала, как во Львове из-за сильной бури остановились трамваи и троллейбусы. Мэр города попросил горожан оставаться дома. Помимо этого, в городе заработал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. 

Еще мы писали о том, как в субботу, 26 июня, в аннексированном Крыму в Ялте за несколько часов выпало около половины месячной нормы осадков. Сильный ливень затопил улицы курорта. Это случилось всего спустя неделю после предыдущего наводнения в регионе.

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