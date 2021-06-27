По состоянию на утро воскресенья, 27 июня, в Украине обесточенными из-за разбушевавшейся непогоды оказались 393 населенных пункта. Отключение электроснабжения затронуло восемь областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате прокатившихся гроз с ливнями сработала система автоматической защиты ЛЭП. Обесточены 393 населенных пункта в таких регионах:

в Киевской области – 129;

в Черниговской области – 73;

в Житомирской области – 57;

в Черкасской области – 50;

в Винницкой области – 26;

в Львовской области – 26;

в Кировоградской области – 20;

в Одесской области – 12.

Сейчас над восстановлением электроснабжения у потребителей работают бригады облэнерго.

Ранее "Страна" рассказывала, как во Львове из-за сильной бури остановились трамваи и троллейбусы. Мэр города попросил горожан оставаться дома. Помимо этого, в городе заработал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Еще мы писали о том, как в субботу, 26 июня, в аннексированном Крыму в Ялте за несколько часов выпало около половины месячной нормы осадков. Сильный ливень затопил улицы курорта. Это случилось всего спустя неделю после предыдущего наводнения в регионе.