За минувшие сутки, 26 июня, против COVID-19 получили прививок 43 660 украинцев. Это вдвое меньше, чем за предыдущие сутки, когда были вакцинированы 97 130 человек - рекордное количество за все время кампании иммунизации.

Свежую статистику приводит в Фейсбуке Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, одну дозу получили 22 328 человек, а полностью иммунизированы - 21 332 человека.

В течение суток работали:

300 мобильные бригад;

416 пунктов прививки;

100 центров вакцинации.

По состоянию на 26 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 893 839 человек, из них получили одну дозу - 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.

Ранее "Страна" приводила призыв ВОЗ носить маски даже после вакцинации.

Мы также сообщали, что Украине скоро запустится выдача международных сертификатов вакцинации. Наше государство и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов.