Темпы вакцинации снизились. Фото: Информатор Киев

За минувшие сутки, 26 июня, против COVID-19 получили прививок 43 660 украинцев. Это вдвое меньше, чем за предыдущие сутки, когда были вакцинированы 97 130 человек - рекордное количество за все время кампании иммунизации.

Свежую статистику приводит в Фейсбуке Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, одну дозу получили 22 328 человек, а полностью иммунизированы - 21 332 человека.

В течение суток работали:

  • 300 мобильные бригад;
  • 416 пунктов прививки;
  • 100 центров вакцинации.

По состоянию на 26 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 893 839 человек, из них получили одну дозу - 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.

Скриншот из Фейсбука МОЗСтатистика вакцинации за 26 июня 2021

Ранее "Страна" приводила призыв ВОЗ носить маски даже после вакцинации.

Мы также сообщали, что Украине скоро запустится выдача международных сертификатов вакцинации. Наше государство и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов.

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